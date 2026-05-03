Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinde mevcut başkan Fahrettin Bilgit, rakiplerine büyük fark atarak yeniden başkanlığa seçildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen seçimler tamamlandı. Mevcut başkan Fahrettin Bilgit, yeniden aday olduğu kongrede güven tazeleyerek bir kez daha başkanlık görevine seçildi.

Seçimde, Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Aydın ile Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi de başkanlık için yarıştı.

Toplam 743 oyun kullanıldığı kongrede Fahrettin Bilgit 544 oy alarak açık ara farkla seçimi kazandı.

Rakiplerinden Erdal Çelebi 141 oyda kalırken, Sadi Aydın 41 oy aldı. Seçimde 2 oy ise boş ve geçersiz sayıldı.

Sonuçlarla birlikte mevcut başkan Fahrettin Bilgit, BESOB'daki başkanlık görevini sürdürme yetkisini bir kez daha elde etti.