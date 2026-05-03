Cezaevinde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Silivri’den gönderdiği mesajla ilçede durdurulan projeleri ve mevcut yönetimin uygulamalarını sert bir dille eleştirdi. CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam tarafından basın mensuplarına okunan açıklamada, halkın iradesine vurgu yapılarak "hizmette devamlılık" çağrısı yapıldı.

İşte Hasan Mutlu’nun cezaevinden ilettiği o kapsamlı açıklamanın detayları:

"7 Aydır Yeni Hizmet Yok, Durdurulan Onlarca Proje Var"

Hasan Mutlu, görevde bulunduğu kısa sürede Bayrampaşa’da 30 yıldır yapılmayan sosyal belediyecilik projelerini hayata geçirdiklerini ancak mevcut yönetimin bu projeleri büyütmek yerine atıl bıraktığını savundu. Mutlu, "Siyasi kavga ve korkularla hizmet yapılamaz" diyerek yedi aydır ilçede yeni bir hizmetin üretilmediğini iddia etti.

Atıl Bırakılan ve Engellenen Sosyal Projeler

Açıklamada, mülkiyeti belediyeye kazandırılan ve halkın kullanımına sunulan projelerin mevcut durumuna dair şu detaylar paylaşıldı:

Kreşler ve Eğitim : 540 öğrenci kapasiteli 4 kreşin bilimsel eğitimden uzaklaştırıldığı ve Milli Eğitim’e devredilerek atıl bırakıldığı belirtildi.

Mis’s Kafeler : Emekli ve gençlerin uygun fiyatla faydalandığı 5 sosyal tesisin ismi "Bay Kafe" olarak değiştirildi; 3 TL olan çay fiyatının önce 15 TL’ye çıkarıldığı, ardından 12,5 TL’ye indirildiği ifade edildi.

Aşevi ve Tanzim Satış : İhtiyaç sahipleri için kurulan Aşevi’nin faaliyetlerinin durdurulduğu, temel gıda maddelerinin ucuza sunulduğu Tanzim Satış Merkezi’nin ise atıl duruma getirildiği bildirildi.

Taziye ve Lojistik Merkezleri: Tamamlanan 2 taziye merkezinden birinin peşkeş çekildiği, afet anı için kurulan 2 lojistik merkezinden birinin ise amacı dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

Eğitim ve İbadethanelere Destek

Mutlu, cezaevinden yaptığı açıklamada eğitime ve camilere sağlanan desteklerin akıbetine dair endişelerini dile getirdi:

Okullara Maddi Destek : Okul aile birliklerine sağlanan toplam 13 milyon TL’lik nakdi desteğin devamı konusunda endişe duyduğunu belirtti.

Öğretmen Evi Projesi : Forum İstanbul yanında yeri tahsis edilen Öğretmen Evi projesinin atıl bırakıldığı ifade edildi.

İbadethaneler: Camilerin temizlik ve onarım işlerinin yanı sıra İBB desteğiyle yürütülen cami inşaat çalışmalarının kendi dönemlerinde başlatıldığı hatırlatıldı.

"Halkın Gönlünden Bizleri Silemezler"

Belediye binalarından fotoğraflarının indirilmesine ve isimlerin değiştirilmesine tepki gösteren Hasan Mutlu, şu mesajı verdi:

"Tesislerin isimleri değiştirilebilir, fotoğraflarımız indirilebilir; ancak halkımızın gönlünden bizleri asla silemezler. Dışarıda tutsak olmaktansa içeride özgür olmayı yeğleriz."

Personel Çıkışları ve Yönetim Eleştirisi

Açıklamada, personel politikaları ve yönetim anlayışına dair şu iddialar yer aldı:

İşten Çıkarmalar : Kendi döneminde disiplinsizlik nedeniyle 102 kişinin işten çıkarılmasına karşılık, son 7 ayda 180 emekçinin tazminatsız ve tehditle işinden edildiği savunuldu.

Yönetim Kadrosu : Belediye başkan yardımcılarının dışarıdan görevlendirilmesi eleştirilirken, mevcut yönetimin de benzer bir yol izlediği vurgulandı.

Hibe Siyaseti: Geçmiş yıllarda belediyeye gelen yüksek hibelere karşın kendi dönemindeki başvuruların cevapsız bırakılması, "hizmetin siyasallaşması" olarak nitelendirildi.

Hasan Mutlu açıklamasını, "Hiçbir haksızlık ebedi sürmez, adalet mutlaka yerini bulur" sözleriyle tamamladı.