Gaziantep Valiliği, kentte etkisini artıran yağışlar nedeniyle Alleben Deresi'nde taşkınlar yaşandığını duyurdu. Ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara uyarı yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği, kentte son yılların en etkili yağışlarından birinin yaşandığını açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle Alleben Deresi'nde yer yer su taşkınlarının meydana geldiği bildirildi.

Gazi şehrimizde etkili olan yoğun yağış nedeniyle Alleben Deresi taşmıştır.



Vatandaşlarımızın güvenliği için lütfen Alleben Deresi ve diğer dere yataklarının bulunduğu alanlardan uzak duralım. Taşkın riski bulunan bölgelerde bulunmayalım, dikkatli olalım.



Lütfen yetkililerin: pic.twitter.com/NU6k1rtRoY — Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld) May 3, 2026

Valilikten yapılan açıklamada, su baskınları ve olası olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumların koordinasyon içinde müdahalelerine devam ettiği kaydedildi.

Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunan yetkililer, yağış etkisini kaybedip dere akışları normale dönene kadar başta Alleben Deresi olmak üzere dere yatakları ve su akışının yoğun olduğu bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önemine işaret edilerek, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin sürdüğü ifade edildi.