18. Giresun Günleri coşkulu bir atmosferle devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen 30 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, Giresun’un zengin mutfağı, el sanatları ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Giresun Federasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Giresun sevdalılarını aynı çatı altında buluşturuyor.



Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, program kapsamında düzenlenen protokol töreninde sahneye çıkarak katılımcılara hitap etti. Hemşehrilerinin selamlarını ileten Köse, Giresun’un birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

Başkan Köse konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Güzel şehrimiz Giresun’un kültürünü, tarihini, doğasını ve insan sıcaklığını İstanbul’da hep birlikte

yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Giresun Günleri vesilesiyle bir araya gelmek, memleket hasretini paylaşmak ve şehrimizin güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır.



Giresun; yeşilin maviyle buluştuğu, fındığın başkenti, kirazın anavatanı, yaylaların, türkülerinin ve samimiyetin şehridir. Aynı zamanda güçlü dayanışmanın ve köklü kültürün merkezidir. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.



İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin gösterdiği birlik ve beraberlik, Giresun’un ne kadar güçlü bir aile olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Giresun Belediyesi olarak şehrimizin sadece fiziki değil; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda da gelişimi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü

güçlü bir Giresun, birlik içinde hareket eden bir Giresun’dur.

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Giresun Federasyonu Başkanımız Sayın Muhterem Memiş başta olmak üzere, yönetimine ve katkı sunan herkese teşekkür ederim. Giresun’un kültürel değerlerini yaşatmaya ve tanıtmaya yönelik olan bu tür organizasyonlarda her zaman yer almaya

ve destek veremeye devam edeceğiz”

Protokol konuşmalarının ardından tüm protokol üyeleri sahneye çıkarak fındık kırma etkinliği gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin ardından protokol töreni sona erdi. Program, stant gezileriyle devam etti.

GİRESUN BELEDİYESİ HALK DANSLARI TOPLULUĞU’NA BÜYÜK BEĞENİ

Protokol töreni kapsamında sahne alan Giresun Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu, sergilediği gösterilerle izleyenlerden tam not aldı. Yöresel halk oyunlarının sahnelendiği performanslar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle izlenirken, gösteriler uzun süre alkışlandı.