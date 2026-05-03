Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuruçeşme açıklarında arıza yapan ZALTRON isimli kuru yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
İSTANBUL (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan 185 metre uzunluğundaki ZALTRON isimli kuru yük gemisine müdahale edildiğini duyurdu.
Açıklamada, olayın ardından KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 römorkörlerinin hızla bölgeye sevk edildiği belirtildi. Emniyet tedbirleri kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.
Ekiplerin gemiyi emniyete almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, gelişmelere göre boğaz trafiğinin yeniden açılacağı bildirildi.