Şüpheliler, bir iş yerine baskın yaparak çalışanları silahla darbedip yağma anında yakalandı.

Elebaşı M.A. liderliğindeki şebeke, şantaj, silahlı tehdit ve cebirle vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak, bölgedeki iş insanlarını yağma girişiminde bulunuyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Şanlıurfa Viranşehir’de şantaj, yağma ve silahlı tehdit yapan organize suç örgütünün 19 üyesini yakaladı. Elebaşı M.A. dahil şüpheliler, iş yeri baskınında çalışanları darbederek yağma yaparken suçüstü yakalandı. 8’i tutuklandı, 4’üne adli kontrol verildi. ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucu, Viranşehir’de organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı.

