Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde düzenlenen 'Bugünden Yarınlara Yapay Zekâ' Konferansı ve Kalıcı Yapay Zekâ Bölümü tanıtımı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, TÜBİTAK, Harran Üniversitesi ve Avusturyalı Ars Electronica Export iş birliğiyle kurulacak bölüm, bölgenin teknoloji vizyonuna yeni bir boyut kazandıracak.

Programa; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ ŞILDAK: 'YAPAY ZEKÂ MERKEZİNİN KURULMASI ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, programda yaptığı konuşmada, 'Bu güzel program ve bilimin, teknolojinin en ileri aşaması olan yapay zekâ konusundaki bu çalışmayı, Büyükşehir Belediyemizin ve üniversitemizin desteğiyle gerçekleştirmiş olmalarını çok anlamlı buluyorum. Özellikle bunun bir bilim merkezi çatısı altında yürütülmesi, burada bir birimin kurulacak olması, yapay zekânın deneyimlenmesi ve gençlerimizin, öğrencilerimizin bu alanla tanışmasının somut bir zemine kavuşması açısından son derece değerli. Öncelikle Büyükşehir Belediyemizi ve projeye katkı sağlayan tüm kuruluşları tebrik ediyor, ilimiz adına teşekkür ediyorum' dedi.

GÜLPINAR: 'ŞANLIURFA, YAPAY ZEKÂ ÇAĞININ ÜRETEN ŞEHRİ OLACAK'

Açılış töreninde en dikkat çeken konuşmayı yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yapay zekânın yalnızca bir teknoloji değil, yeni bir medeniyet tasavvurunun kapısı olduğunu vurguladı.

Başkan Gülpınar, konuşmasında, Şanlıurfa'nın tarihsel birikimine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Şanlıurfa; insanlık tarihinin ilk adımlarının atıldığı, bilginin ve hikmetin toprağı olan kadim bir şehirdir. Geçmişten aldığımız ilhamla, geleceği şekillendiren yeni bir adım atmanın heyecanını yaşıyoruz.'

İnsanlığın büyük dönüşümlerinin merakla başladığını belirten Gülpınar, Göbeklitepe örneği üzerinden teknoloji çağının yeni dönemeçlerine dikkat çekerek, 'Göbeklitepe'deki ilk inanç anından bu yana insan evreni anlamaya çalıştı. Bugün de benzer bir kırılma noktasındayız. Yapay zekâ, insanın bilgiyle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Şanlıurfa olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncüsü olmayı hedefliyoruz' dedi.

'GENÇLER SADECE TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN OLACAK'

Kalıcı Yapay Zekâ Bölümü'nün kurulmasının yalnızca bir proje değil, uzun vadeli bir vizyon olduğunu belirten Gülpınar, gençlere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayarak, 'Çocuklarımız ve gençlerimiz teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten, dönüştüren bireyler olsun istiyoruz. Gençlerimizin fikirleriyle büyüyen bir Şanlıurfa inşa ediyoruz' diye ifade etti.

Yeni bölümün, bilimsel üretimi artıracak kalıcı bir merkez olacağını belirten Gülpınar, teknolojinin insani değerlerle bütünleşmesi gerektiğini ifade ederek, 'Yapay zekâ sadece makine zekâsı değildir; insan emeği, estetik ve ahlakla birleştiğinde bir medeniyet değerine dönüşür. Bizim vizyonumuz, teknolojiyi insanın hizmetine sunan, değer temelli bir bilim anlayışıdır' şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI VE AKADEMİK İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Konuşmasında projenin paydaşlarına da geniş yer veren Gülpınar, iş birliğinin Şanlıurfa'nın vizyonunu büyüttüğünü belirterek, 'Ars Electronica'nın uluslararası deneyimi bize yeni bir perspektif kazandırıyor. TÜBİTAK'ın desteği ve Harran Üniversitesi'nin akademik katkılarıyla proje sağlam temeller üzerine inşa ediliyor. Şanlıurfa artık sadece tarihî mirasıyla değil, bilimsel üretimiyle de anılacak' dedi.

Gençlere de seslenen Gülpınar, tarihten bugüne uzanan sorumluluğu hatırlatarak, 'Bir zamanlar Göbeklitepe'de yeni bir çağ başlatıldıysa, bugün de sizler bilgiyle, teknolojiyle yeni bir çağ başlatacaksınız. Biz, sizin merakınızı büyütmek ve üretme gücünüzü desteklemek için buradayız' diye kaydetti.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ise, yaptığı konuşmada, 'Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen ve ilk medeniyetin doğduğu kadim topraklarda bugün yapay zekâ, dijitalleşme ve dünyanın farklı yönlerinin şekillendiği yeni bir merkezin ortaya çıkması, tasarlanması ve bugün açılışının yapılması gerçekten muhteşem bir şey' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program teknik sunumlarla devam etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Küçük, Bilim Merkezi Proje Sunumunu gerçekleştirdi.

Laura Welzenbach (Ars Electronica) yapay zekâ sergi yaklaşımını aktardı. Mesut Bilgili proje koordinasyon sunumunu yaptı. Ahmet Öztürkmen (CarStudio.ai) sektörel uygulamaları paylaştı.

İkinci oturumda akademi ve sektör temsilcileri, yapay zekânın çeşitli alanlardaki kullanım örneklerini ele alacak.

Bu kapsamda; Prof. Dr. Berkan Aydilek, Onuralp Sezer (Ultralytics), Raphael Fakhir, Osman Toprak, Lara Bauer ve Hasan Kaya, yapay zekânın güncel uygulamalarını katılımcılara sunacak.

Kalıcı Yapay Zekâ Bölümü'nün, çocuklardan gençlere ve araştırmacılara kadar geniş bir kitleye hitap eden atölyeler, uluslararası sergiler ve eğitim programlarıyla Şanlıurfa'yı bir bölgesel teknoloji üssüne dönüştürmesi hedefleniyor.