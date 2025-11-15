Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Mardin'in Derik ilçesinde 2016'da teröristlerce şehit edilen Trabzonlu Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına kurulan kütüphanenin açılışına katıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonlular Federasyonu öncülüğünde Mardin'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına kurulan kütüphanenin açılışına katıldı. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Trabzonsporlular Derneği üyeleri tarafından karşılanan Başkan Genç, programına ilk olarak Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret ederek başladı. Ardından Metropolitan ziyareti yapan Başkan Genç, sonrasında AK Parti İl Başkanlığı ve Derik Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. 2016'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen kalleş saldırıda şehit düşen dönemin Derik Kaymakamı Trabzonlu Muhammet Fatih Safitürk adına Derik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kütüphane açılışına, Başkan Genç'in yanı sıra Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, AK Parti Trabzon önceki dönem milletvekili Salih Cora, Trabzon Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şeref İşler, Derik AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DERİK İLÇEMİZİ DE EVİMİZ GİBİ GÖRÜYORUZ

Başkan Genç açılışta yaptığı konuşmada, 'Bugün güzel şehrimiz Mardin'deyiz. Derik ilçemizde bulunuyoruz ve burayı kendi şehrimiz gibi görüyoruz. Trabzon ile Mardin arasında yıllar içinde kurulan güçlü gönül bağında bir nebze emeğimiz olduysa ne mutlu bize. Çok anlamlı bir günde buradayız. Vatanına hizmet etmiş, iz bırakmış, değer üretmiş bir evladımızın, merhum Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk'ün şehadet yıl dönümünde onu anmak için toplandık. Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Allah'ın açık buyruğudur. Şehitlere ölü demeyiniz, onlar diridirler fakat siz göremezsiniz. Rabbim onu cennetiyle mükafatlandırsın, hepimizi de cennette buluştursun' dedi.

BU KÜTÜPHANE ÇOK KIYMETLİ BİR ESERDİR

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hizmetleriyle iz bırakan, şehadete yürüyen bir değerimizi anıyoruz. Aziz hatırasının mekanlarda yaşatılması, onun ürettiği değerlerin hafızalara ve gelecek nesillere nakşedilmesi adına bu kütüphane çok kıymetli bir eserdir. Bu topraklar, dedelerimizin şehit kanlarıyla çizilmiş mukaddes topraklardır. Bizler de birliğimizi, kardeşliğimizi ve bu toprakların hukukunu korumakla mükellefiz. Hem bu topraklar adına hem de bizden beklentisi olanlar adına sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'