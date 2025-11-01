Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Evren Sanayi Sitesi ile Mobilyacılar ve Gıda İmalatçıları Siteleri'ni birbirine bağlayan önemli cadde olan 8728 ve 8729. Caddeyi baştan sona yenileyerek, sürücülere büyük kolaylık sağladı. Deforme olmuş eski asfalt tamamen sökülüp modern standartlarda yeniden asfaltlanan yol, imar planına uygun 40 metre genişliğiyle hizmete açıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir genelinde özellikle ana arterlerdeki ulaşım sıkıntıları bir bir ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda, Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan 8728 ve 8729. Caddeler, kapsamlı bir asfalt yenileme çalışmasına tabi tutuldu. Toplam 3350 metre uzunluğundaki cadde, imar planında belirlenen 40 metre yol genişliğine uygun olarak baştan sona yenilendi.

Bölgede yer alan birçok kooperatifin ana ulaşım güzergâhı üzerinde bulunan cadde, artan araç trafiğini karşılamakta yetersiz kalıyordu. Zamanla deformasyona uğrayan eski asfalt tamamen sökülerek yol, modern standartlara uygun şekilde yeniden inşa edildi. Çalışmalar sırasında yol altyapısı da gözden geçirildi ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama işlemleri eksiksiz olarak gerçekleştirildi. Yol çizgileri de özenle çizilerek trafik güvenliği sağlandı ve cadde yeniden sürücülerin kullanımına açıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda cadde, ulaşım açısından daha rahat ve güvenli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, bölgedeki kooperatif ve iş yeri sahiplerinin ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştı.