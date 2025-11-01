Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplantısı'nda müjde verdi. Başkan Genç, Şehir Hastanesi'ne taşınacak olan Ahi Evren Hastanesi alanında 160 yatak kapasiteli kalıcı Engelli Yaşam Merkezi inşa edeceklerini açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu İstişare Toplantısı Trabzon'da gerçekleşti. Toplantıya; Komisyon Başkanı İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, komisyon üyeleri, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

'DOĞRU POLİTİKAYI YAZMANIN YOLU SAHADA'

Komisyon Başkanı Kasapoğlu, 'Komisyonumuz 3 Temmuz itibari ile yoğun bir mesai içerisine girdi. Üyelerimiz hem seçim bölgelerinde hem de ülke genelinde özel çalışmalar yaptılar ve yapıyorlar. En önemli paydaşımız olarak gördüğümüz yerel yönetimleri, bu süreci yürütme adına en etkin aktör olarak değerlendiriyoruz. Tüm parlamentomuzu bu sürece dahil ettik. Biliyoruz ki bu alanda doğru politikayı yazmanın yolu masada değil sahada, kürsüde değil bizzat toplumun kendisinde, veri tablolarında değil hayatın içinde konuşarak, tartışarak ilerlemekten geçiyor. Bizim amacımız yerelden genele uzanan bir yol haritası. Sizleri dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız ve her bir fikri en güçlü şekilde değerlendirmenin çaresine bakacağız. O yüzden söyleyeceğiniz her bir kelime ve cümle bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle toplantımızın hem engelli bireylerimiz için hem illerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

ONLAR ŞEHRİMİZİN BEREKETİDİR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, 'Bir şehir en zayıfını kucakladığı kadar güçlüdür. Önce insanımızı kucaklayacağız, toplumsal yaşamı ne kadar güçlendirirsek o kadar bu dirençli şehir kavramına da katkı sağlamış olacağız. Engelli kardeşlerimiz, bu şehrin yükü değil bereketidir, eksiği değil özelidir. Bu işte en önemli şey nasıl baktığımızdır. Maalesef 20 sene önce ülkemizde yaratılıştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi ve yavrularımızı biz özürlü şeklinde tarihlendiriyorduk. Anneler çocuklarını toplum içerisine çıkarmaktan hicap duyuyordu. Önce zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardı ve bu dönüşümü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Özürlü kavramını literatürden kaldırdı. Biz de bu konuda adım atmaya gayret ediyoruz' diye konuştu.

2026'DA MERKEZİN TEMELİNİ ATACAĞIZ

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalardan örnekler veren Başkan Genç, kalıcı Engelsiz Yaşam Merkezi için müjde verdi. Başkan Genç şunları söyledi: 'Özel bireylerimizin kalıcı konaklama ihtiyaçları bulunuyor. Bu konuda da çok önemli bir adım attık. Derneklerimizle yaptığımız istişareler sonucunda, Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nin şehrimize kazandırılmasının büyük bir gereklilik olduğu tespitinden hareketle çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda Geçit Mahallemizde 24 bin metrekarelik alanın imar çalışmasını tamamladık ve 18 dönümlük kısmının belediyemize devrini gerçekleştirdik. 17 Temmuz 2025 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla imzalarımızı attık, protokolümüzü tamamladık. 2026 yılında da bu önemli projemizin temelini atacağız. Aynı projeyi ilimizin doğu ve batı kesimlerinde de hayata geçirmek istiyoruz. Bu süreçte bir güzel gelişme daha yaşandı. Şehir Hastanemizin yapımının ardından, Ahi Evren Hastanesi'nin bulunduğu alanın değerlendirilmesi konusunda Sağlık Bakanımızın oluru ve dernek başkanlarımızın önerileri doğrultusunda önemli bir karar alındı. Söz konusu alanda 160 yatak kapasiteli bir kalıcı Engelli Yaşam Merkezi inşa ederek tüm engelli bireylerimize hizmet vereceğiz.'