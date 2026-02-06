Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ressam Hacer Sarı'nın 'Deniz, Toprak, Zaman' adlı sekizinci kişisel sergisinin açılışına katıldı. Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, 60 eser yer aldı.

TRABZON (İGFA) - Başkan Genç, serginin temasını son derece anlamlı bulduğunu belirterek, deniz, toprak ve zaman kavramlarının insan hayatının tamamını kuşatan temel değerler olduğuna dikkat çekti. Bu güçlü kavramların sanatsal bir dille tuvale yansıtılmasının kıymetine vurgu yapan Genç, Hacer Sarı'nın eserlerinde bu derinliği başarıyla ortaya koyduğunu söyledi.

Trabzon'un doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olduğunu ancak esas ayırt edici özelliğinin tarih, kültür ve sanatla şekillenen kimliği olduğunu vurgulayan Başkan Genç, 'Bu tür sergiler şehrimizin kültürel hafızasını güçlendiriyor, Trabzon'a değer katıyor' dedi.

SANATÇININ YAPTIĞINI BAŞKASI YAPAMAZ

Sanatın özgün yapısına özellikle vurgu yapan Başkan Genç, 'Bir belediye başkanının yaptığı hizmetleri yarın başka bir başkan aynı şekilde, hatta daha iyisini yapabilir. Ancak sanat özgündür. Onu yalnızca sanatçının kendisi ortaya koyabilir. Bu nedenle sanat, siyasetin de üzerindedir ve çok kıymetlidir' diye konuştu. Ressam Hacer Sarı'nın eserlerinin Trabzon'un kimliğine ve kültürel birikimine önemli katkılar sunduğunu da dile getiren Başkan Genç, başta Hacer Sarı olmak üzere serginin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ederek sanatçılar ve sanatseverlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.