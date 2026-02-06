Küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz su tüketimi, Çankırı'yı kritik bir eşikten geçirdi.

ÇANKIRI (İGFA) - Kentin ana içme suyu kaynağı olan Güldürcek Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar gerilerken, uzun süredir su kaynakları ile ilgili alternatif çözümleri masaya yatıran Çankırı Belediyesi, yer altı su kaynaklarını devreye sokmak için kent genelinde 13 farklı noktada sondaj çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, ilk sondajın Aksu Mahallesi Yeniceköy mevkiinde vurulduğunu açıkladı.

Başkan Esen, geçmiş yıllarda kullanılan ancak zamanla atıl kalan yer altı su kaynaklarının yeniden aktif hale getirileceğini belirterek, kente ilave su kaynağı kazandırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

SU TASARRUFU İÇİN TOPLUM SEFERBERLİĞİ

Alternatif su kaynakları çalışmaları iki etap halinde planlandı. Birinci etapta, su tasarrufu bilincini artırmaya yönelik kapsamlı bir farkındalık süreci başlatılacak.

Okullardan başlayacak bilgilendirme çalışmaları; kamu kurumları, sivil kuruluşlar ve aileleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

YER ALTI SUYU ARANACAK

İkinci etapta ise sondaj çalışmaları hız kazanacak. Aksu Mahallesi Yeniceköy, Kirazlıdere ve Kesonkuyu mevkileri ile Ayan Köyü Deliklikaya Mahallesi ve Korgun kuyuları başta olmak üzere mevcut olanlar ve yeni açılacak kuyularda yer altı su kaynakları araştırılacak.

SU TÜKETİMİNDE BİLİNÇLİ KULLANIM ÇAĞRISI

Hem mevcut su kaynaklarını korumak hem de yeni su rezervlerini devreye sokmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankırı Belediyesi, vatandaşlara da su tasarrufu konusunda duyarlı olunması çağrısında bulundu.