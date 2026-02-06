Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), sahada yürüttüğü çalışmaları ve yaşananları resim sergisiyle toplumsal hafızada canlı tutuyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri hızla afet bölgesine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Depremin ilk anlarından itibaren sahada görev alan KEDAK ekipleri, zorlu koşullara rağmen 7 gün boyunca aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürdü. Enkaz alanlarında büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev yapan ekipler, yoğun çalışma temposu ve ağır hava şartlarına rağmen afetzedelerin hayata tutunabilmesi için gece gündüz demeden mücadele etti.

Yürütülen çalışmalar sırasında, enkaz altında kalan küçük bir kız çocuğunun 116 saat sonra sağ olarak kurtarılması, afet bölgesinde umutların yeniden yeşermesine vesile oldu.

Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra afetzedelere moral ve destek sağlanmasında da aktif rol üstlenen KEDAK ekipleri, afet bilincinin ve hazırlıklı olmanın hayati önemine dikkat çekti. Depremin doğal bir olay olduğu ancak ihmaller ve yapı güvenliği eksiklikleri nedeniyle büyük bir afete dönüştüğü vurgulandı.

KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, yaptığı açıklamada, '6 Şubat depremleri, afetlere hazırlıklı olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu bir kez daha gösterdi. Ekip arkadaşlarımız, canla başla görev yaparak enkaz altındaki bir cana umut oldu. Bilinçli olmak hayat kurtarır. Afet bilinci ailede başlar ve eğitimle güçlenir' ifadelerini kullandı.

KEDAK'TAN 6 ŞUBAT'A ÖZEL RESİM SERGİSİ

KEDAK, 6 Şubat depremlerinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarını ve sahada yaşananları toplumsal hafızada canlı tutmak amacıyla dernek binasında bir resim sergisi açtı.

Sergide, KEDAK ekiplerinin afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetleri, sahadaki mücadeleleri ve depremin bıraktığı izler fotoğraflarla anlatılıyor. Yetkililer, serginin yalnızca geçmişi anmak için değil, gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.