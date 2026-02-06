Ordu'da Dünya Ordulular Günü, nefes kesen bir farkındalık koşusuna sahne oldu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile KoşuyORDU Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 52 kilometrelik koşuda sporcular, Ordulular Günü için kilometrelerce yol kat etti.

KoşuyORDU Spor Kulübü'nün 4 atleti, koşularına Fatsa ilçesinde bulunan Aybastı sapağından başladı. Perşembe sahili yolunu kullanan sporcular, koşularını Altınordu'da bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamladı.

Kulüp Başkanı Tan Aşkan ile birlikte J. David Vandervalde, Erdem Usta ve Feridun Ergün'den oluşan ekip, 52 kilometrelik parkuru 6,5 saatte başarıyla geride bıraktı.

ORDU ŞİVELİ PANKARTLARLA KARŞILANDILAR

Sporcuları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Ordulular Ordu şivesi ile yazılmış pankartlarla karşıladı. Vatandaşlar sporcuların finiş noktasına vardığı sırada, 'Bu iş yoğudu nerden iş ettiler acep', 'Bıldırdan bu yana goşiyalar', 'Az beri bak, nerden beri koşiiz?', '52 kilometreyi yidiiz geldiiz helal olsun' yazılı pankartları açarak hem moral verdi hem yorgunluklarını aldılar. Pankartlardaki ifadeler ise görenleri tebessüm ettirdi.

'SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM'

Koşunun bitiş noktasında sporcuları vatandaşlarla birlikte Başkan Vekili Hüseyin İnanır da karşıladı. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan İnanır, 52 km farkındalık koşusu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

'ORDU SEVGİMİZİ ADIMLARIMIZA TAŞIDIK'

Ordu sevgilerini KoşuyORDU ekibi olarak adımlara taşıdıklarını ifade eden KoşuyORDU Spor Kulübü Başkanı Tan Aşkan destekleri dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, 'Ordu sevgimizi koşuyordu ekibi olarak adımlarımıza taşıdık. Bu programa vesile olan Ordu Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.