Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum ziyaretinde şehit yakınları ve gazi derneklerini ziyaret ederek, devletin sosyal destek hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da şehit yakınları ve gazi derneklerini ziyaret ederek sosyal destek hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Tarıkdaroğlu, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Erzurum Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, dernek yönetimleri ve şehit yakınları Tarıkdaroğlu'na teşekkürlerini iletirken, Bakan Yardımcısı, 'Devletimiz, şehitlerimizin emanetleri olan ailelerin ve gazilerimizin her zaman yanındadır. Sosyal hizmetlerimizi çözüm odaklı bir anlayışla, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya ulaştırmak temel önceliğimizdir' dedi.

Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 7 Şubat Cumartesi günü Erzurum'a gelerek, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştireceğini açıkladı. Ayrıca Bakan Göktaş, HİS Kültür ve Sanat Derneği'nin hazırladığı 'Medd-Up' gösterisinde şehit yakınları, gaziler ve koruma altındaki çocuklarla buluşacak.

Bakan Yardımcısı, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da ziyaret ederek kentte yürütülen sosyal hizmetler hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Hasan Aykut, sosyal hizmet taleplerinin saha çalışmalarıyla yerinde takip edildiğini belirtti.