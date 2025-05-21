İzmir'de Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları kapsamında düzenlenen Seramik ve Çini Sergisi, Peterson Köşkü yanı Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla açılan sergide, alanında deneyimli eğitmenler Şafak Akçura ve Hülya Gül’ün yürüttüğü atölyelerde eğitim alan kursiyerlerin 400’e yakın özgün eseri yer aldı.



Şafak Akçura’nın atölyesinde eğitim gören 99 öğrenci, serbest konulu çalışmalarını sergilerken; Hülya Gül’ün atölyesinden 98 kursiyer ise yaş gruplarına göre iki ayrı kategoride üretim yaptı.

Çocuk kursiyerler serbest çalışmalarıyla, yetişkinler ise “oyun” temalı eserleriyle dikkat çekerken, satranç takımları, xox ve go gibi oyunlardan ilham alınarak üretilen özgün figürler ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Kursiyerlerden Sevinç Çapkın Yemez, “Yeşilova Höyüğü” temalı satranç takımıyla serginin en dikkat çeken eserlerinden birine imza attı. Kazı alanından çıkan buluntulardan esinlenerek hazırladığı bu özel takımı, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne hediye eden Yemez’e bu anlamlı katkısından dolayı ayrıca teşekkür edildi.

Sergiyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eserleri tek tek inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.