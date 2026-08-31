Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Düşen alım gücü karşısında geçim derdiyle karşılaşan yurttaşlar, Büyükşehir'in 'Halk Kart' desteği ile nefes alıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Halk Kart uygulamasının ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı.

Bu kapsamda 3 bin 497 kişinin hesabına 1.000 lira, 3 bin 928 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere, toplam 7 bin 425 kişinin hesabına 10 milyon 174 bin 600 lira yatırıldı.

Büyükşehir Halk Kart uygulamasıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik sosyal desteklerini aralıksız sürdürerek kent dayanışması ve sosyal belediyecilik örneğini sergiliyor.

Temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin erişiminde anlaşmalı yerel market ve bakkallarda kullanılabilen kart aracılığıyla hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlanıyor.