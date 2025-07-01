Bursa Nilüfer Belediyesi Misi Sanatevi’nde kültür yöneticisi ve sanat profesyoneli Saliha Yavuz’un mentorluğunda gerçekleştirilen “Sanatçının Galaksi Rehberi” programı son oturumuyla tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından, genç sanatçıların profesyonel hayattaki kariyerlerine destek olmak amacıyla düzenlenen “Sanatçının Galaksi Rehberi” başlıklı kapasite geliştirme programı tamamlandı. Kültür yöneticisi ve sanat profesyoneli Saliha Yavuz’un mentorluğunda Misi Sanatevi’nde gerçekleştirilen program, sanat profesyonellerini bir araya getirdi.

Haziran ayı boyunca üç günde beş oturum halinde düzenlenen program, 1, 15 ve 29 Haziran tarihlerinde Misi Sanatevi’nde gerçekleştirildi. Genç sanatçıların profesyonel hayatta karşılaştıkları sorunlara odaklanan programda görünürlük stratejileri, hak savunucusu, portfolyo hazırlığı, ulusal ve uluslararası sanat çevreleriyle ilişki kurma ve proje yönetimi konuları ele alındı.

Farklı disiplinlerde üretim yapan sanat alanının profesyonellerine yönelik düzenlenen programlarda, Saliha Yavuz, sanatçının yol haritasını haklar temelinde çizerken, kültür yönetiminin aktörlerine ve ilişki dinamiklerine de değindi. Katılımcılara kendi deneyimlerini aktaran Yavuz, sanatçı misafir programları hakkında da bilgi paylaştı.