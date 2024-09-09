Ünlü Kürt müzisyen Mehmet Atlı 30. Sanat yılını bir dizi üretimle kutluyor.İSTANBUL (İGFA) - Kurmancî ve Zazakî şarkıları ile tanınan Mehmet Atlı, 1994’de Koma Dengê Azadî grubu ile İstanbul’da başlayan müzik yolculuğuna çok sayıda albüm, konser, film ve tiyatro müziği sığdırdı. Aynı zamanda mimar ve akademisyen de olan sanatçı, çeşitli kitapların da yazarı.



Atlı, bu yıl 30. Sanat yılı vesilesiyle 3 plaktan oluşan ve 50’den fazla sanatçının Mehmet Atlı’nın şarkılarını okudukları bir albüm, sanatçının müzik hayatını anlatan bir belgesel ve şarkılarını içeren bir kitap çalışması içinde bulunuyor.

Aralarında Nizamettin Ariç’ten Tara Jaff’a, Brader’den Nilüfer Akbal’a, Bilind İbrahim’den İlkay Akkaya ve Rewşan Çeliker’e kadar çok sayıda müzisyenin bulunduğu sanatçıların her biri Mehmet Atlı’nın bu 30 yılda bestelediği ya da yazdığı şarkıları müzisyen Mirady’nin müzik direktörlüğünde, bir projede bir araya getiriyorlar.

Projede yer alan üç plaktan ilki 1 Eylül’de dijital mecralardan yayınlandı ve dinleyicilerin yoğun ilgisi ve heyecanı ile karşılandı.

Mehmet Atlı; “Bu proje ile müzisyenler arasında bir dayanışma köprüsü oluşturmayı hedefledik ve ortak bir fotoğraf vermek istedik. Benden tecrübeli, yaşıtım ya da benden genç, çok sayıda sanatçının şarkılarımı seslendirmesi bana onur verdi, yeni çalışmalarım için motivasyon sağladı” diyerek duygularını paylaştı.

Ali Kemal Çınar’ın yönettiği bir filmle sahne arkasını ve konser pratiklerini sergileyen Mehmet Atlı, şarkılarının nota ve sözlerinden oluşan bir kitabı da 30. Sanat yılı içinde sevenleri ile buluşturacak.