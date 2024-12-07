Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olan Türkiye’nin ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, doğum gününün 93’üncü yıl dönümünde masal tadında hazırlanan konser programıyla anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, TSK Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle Zeki Müren’in doğum gününün 93’üncü yıl dönümü dolayısıyla ‘Alkışlarla Yaşıyorum’ konseri düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki konsere, Zeki Müren hayranları yoğun ilgi gösterdi. Salonu tıklım tıklım dolduran Bursalılar, Zeki Müren’e olan sevgi ve saygısını bir kez daha göstermiş oldu.

TRT İstanbul Radyosu ses sanatçıları Mehsem Özşimşir ve Alp Aslan ile Klarnet Sanatçısı Tanju Erol'un sahne aldığı konsere, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de eşlik etti. Zeki Müren’e ait görüntülerin ve halkın ‘Sanat Güneş’ine olan sevgisini dile getirdiği videoların da gösterildiği gecede, usta sanatçının unutulmaz eserleri solo ve koro halinde seslendirildi. Performanslarıyla büyük alkış alan İstanbul Radyosu sanatçıları, izleyenlere masal tadında bir konser sundu. Fikrimin İnce Gülü, Eskimeyen Dost, Sorma, Kadifenin Kesesi gibi eserlerin icra edildiği konserde, Bir Demet Yasemen, Şimdi Uzaklardasın ve Gönül Penceresinden adlı eserler de seyirciler ile birlikte söylendi.

Konsere video konferansla bağlanarak 6 Aralık’ın çok anlamlı bir gün olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türk Sanat Müziği’nin eşsiz sesi ve Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olan Zeki Müren’in doğum günü olduğunu dile getirdi. Alkışlarla Zeki Müren’in mirasına sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Zeki Müren’i sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Büyükşehir Orkestramızla birlikte değerli sanatçılarımız Zeki Müren’in ölümsüz eserlerini seslendirdi. Zeki Müren zarafeti, sanatı, insani değerleriyle gerçek bir ilham kaynağı oldu. Onun sesi ve yorumları yalnızca kulaklarımıza değil, kalplerimize dokundu. Her eserinde, her dizenin ardında bize aşkı, hüznü ve insanlığın derinliklerini hissettirdi” dedi.

Gece sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz tarafından sanatçılara günün anısına çiçek takdim edildi.