Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Samsun, festival programıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Festivalin sekizinci gününde üç özel konsere ev sahipliği yapan Samsun, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Şef Özge Altıntaş yönetiminde ve Samsun Opera Sahnesi Zehra Yıldız Salonu'nda gerçekleştirilen 'Zeki Müren Şarkıları' konseri, Türk sanat müziğinin unutulmaz isminin eserlerini aynı sahnede bir araya getirdi.

Zeki Müren'in bestelediği ve yorumuyla hafızalara kazıdığı seçkin eserlerinden oluşan repertuvar, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinin seslendirildiği gecede, sanatçının şarkıları yeniden hayat buldu. Güçlü koro performansı ve özenle hazırlanan repertuvarıyla konser, Zeki Müren'in sanat yaşamına saygı duruşu niteliğinde olup, misafirlerde unutulmaz bir iz bıraktı.

HALK MÜZİĞİ VE BANDO AYNI GÜNDE MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Türk Halk Müziği Korosu ''Deyişler ve Semahlar Konseri 3'', Anadolu'nun kültürel mirasını müzikseverlerle buluşturdu. Şef Murat Camadan yönetimindeki konserde seslendirilen deyişler ve semahlar; sevgi, birlik ve kardeşlik temalarını ezgilerle buluştururken, program dinleyicilerden büyük beğeni gördü. Ayrıca İstiklal Meydanı'nda, 'Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı' tarafından gerçekleştirilen bando konseri, marşlar ve sevilen eserlerden oluşan repertuvarıyla kent meydanına festival coşkusu taşıdı.

GELENEKSEL ZEMBİL ÖRÜCÜLÜĞÜ GÜNÜMÜZE TAŞINDI

Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen Zembil Örücülüğü Atölyesi'nde katılımcılar, Anadolu'nun köklü el sanatlarından biri olan sepet örücülüğünü uygulamalı olarak deneyimledi. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı gruplar halinde düzenlenen atölyede; söğüt, kamış ve saz gibi doğal malzemeler kullanılarak örücülüğün temel teknikleri tanıtıldı. Yerel üretim kültürünün önemli örneklerinden biri olan zembil örücülüğü, katılımcılara hem geleneksel zanaat bilgisini hem de doğal malzemelerin kullanımına ilişkin kültürel mirası aktardı.