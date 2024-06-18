Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son gününde sahne Türk pop müziğinin sevilen ismi Bengü’nün oldu.SAMSUN (İGFA) - Samsun Kültür Yolu Festivali, Bengü’nün unutulmaz performansıyla sona erdi.

Festival kapsamında, sevilen sanatçı Bengü, Batı Park Sahne’de hayranlarıyla buluştu.

Şıklığıyla da göz kamaştıran Bengü en sevilen şarkılarını on binlerce Samsunluyla hep bir ağızdan söyledi.

Bengü’nün şarkılarına on binlerce Samsunlu eşlik etti.