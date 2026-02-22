Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde yapılan denetimde, uluslararası sözleşmeyle koruma altında bulunan üç egzotik hayvan ele geçirildi. Belgesiz olduğu belirlenen hayvanlara el konulurken, iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir iş yerinde gerçekleştirilen denetimde CITES Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan bir Yeşil İguana (Iguana iguana), bir Mavi-Sarı Ara Papağanı (Ara ararauna) ve bir Gri Papağan (Jako) (Psittacus erithacus) tespit edildi.

Yapılan kontrollerde, söz konusu hayvanlara ait CITES belgeleri ile yasal bulundurma izinlerinin ibraz edilememesi üzerine hayvanlara el konuldu.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan egzotik türlerin, ilgili birimlere teslim edileceği bildirildi. İş yeri hakkında ise idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.