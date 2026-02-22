Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede yağış, kuvvetli rüzgâr ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz'de fırtına; Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise kar ve çığ riski söz konusu

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların; Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgârın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 40-60 km/saat hızla, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenirken, yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi riski sürüyor. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Yetkililer, kuuvetli yağış, rüzgar ve çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.