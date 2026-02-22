Türkiye'nin yüksek irtifa-uzun havada kalışlı taarruzi insansız hava aracı AKINCI, yerli ve milli EREN mühimmatı ile gerçekleştirilen hava-hava atış testini başarıyla tamamladı. Test, insansız sistemlerin hava muharebesindeki rolünü yeni bir aşamaya taşıdı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye savunma sanayiinin öncü şirketi Baykar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) EREN mühimmatıyla gerçekleştirdiği hava-hava atış testini duyurdu.

'EREN Mühimmatı Hava-Hava Atış Testi' notuyla paylaşılan görüntüler, insansız hava araçlarının yalnızca yer hedeflerine karşı değil, hava hedeflerine karşı da etkin şekilde kullanılabileceğini ortaya koydu.

Yüksek faydalı yük kapasitesi, uzun havada kalış süresi ve gelişmiş radar/aviyonik sistemleriyle öne çıkan AKINCI, bu testle birlikte hava-hava angajman kabiliyetini de sahada göstermiş oldu.

