Olası Cumhurbaşkanlığı senaryolarını İzmirliye soran İntegral araştırma şirketi, İmamoğlu, Yavaş ve Özel üçlüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında en yüksek orana Mansur Yavaş'ın ulaştığını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - Araştırma şirketi; 'İkisi de değil, Kararsızım' cevaplarındaki rekor artışa dikkat çekerek seçmenin yeni bir yol aradığını vurguladı.

İzmir merkezli İntegral araştırma Ocak 2026 araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Kent genelinde 2000 kişiyle telefonla yapılan araştırmada katılımcılara olası Cumhurbaşkanlığı senaryoları soruldu.

Buna göre CHP'nin olası adayları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel'in mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarışma ihtimali ayrı ayrı sorulduğunda Mansur Yavaş'ın önceki yıllarda olduğu gibi hala İzmir seçmeni için ilk tercih olduğu tespit edildi.

Önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında ise özellikle Yavaş ve İmamoğlu tercihlerindeki oransal gerilemede dikkat çekerken Erdoğan'ın en iyi başlangıç puanını CHP Lideri Özgür Özel karşısında aldığı anlaşıldı.

Öte yandan tüm senaryolarda 'İkisine de oy vermem, ikisi de değil' seçeneğindeki rekor artış dikkat çekerken özellikle İmamoğlu-Erdoğan senaryosundaki %25,3'u bulan 'İkisi de değil' cevabı seçmenin giderek farklı bir yol aradığı şeklinde değerlendirildi.

İmamoğlu-Erdoğan senaryosunda 'İkisi de değil ve Kararsızım' cevabı %28'i bulurken, Erdoğan-Özel senaryosunda bu iki yanıtın toplamı %29 oldu. Erdoğan-Yavaş senaryosunda ise 'İkisi de değil ve Kararsızım' cevabının toplamı %23,2 olarak gerçekleşti.

Siyasi çapraz analizlerde İmamoğlu-Erdoğan senaryosunda CHP seçmenlerinin %8,3'ü ile AK Parti seçmenlerinin %11,7'si 'İkisi de değil' cevabını verdi. MHP seçmeninin %36'sı, DEM seçmenlerinin %29'u, İYİ Parti seçmenlerinin %30,8'i, Zafer Partisi seçmenlerinin %35,7'si 'İkisi de değil' cevabı verdiği görüldü.

İntegral'den yapılan açıklamaya göre; Erdoğan'la yarışılan senaryolarda CHP seçmeni en yüksek oranda (%89) İmamoğlu etrafında konsolide olurken, Mansur Yavaş'ta bu oran %86,2, CHP Lideri Özel'de ise %82,8 oranında gerçekleşti. İmamoğlu DEM seçmeninde, Yavaş ise İYİ Parti, Zafer ve AK Parti seçmeninde en iyi sonucu alacak verilere ulaştı.

Verilerin İzmir seçmenini yansıttığı belirtilirken; yasal açıdan adaylığının mümkün olup olmayacağı belli olmayan Erdoğan'ın bu 3 senaryoda %21-25 arası bir orandan başlangıç yapacağının görüldüğü vurgulandı. İntegral'in önceki yıllarda yaptığı benzer araştırmalarla karşılaştırıldığında Erdoğan tercihlerinde de oransal gerileme olduğu ancak CHP'nin olası adayları İmamoğlu ve Yavaş cevaplarındaki gerilemenin çok da radikal seviyelerde (8-10 puan arasında) ölçüldüğü vurgulandı.

İntegral Araştırma son 4 yıl boyunca yaptığı araştırmalarla karşılaştırıldığında Erdoğan ile CHP'nin olası adayları senaryoları için en kritik bulgunun 'İkisi de değil, Kararsızım' seçeneklerindeki artış olduğunu açıkladı. Bu artışın hem iktidar hem muhalefet cephesindeki yorgunluk kadar seçmenin yeni yol, yeni aday arayışı ve de özellikle İstanbul merkezli yürütülen soruşturmalarla açıklanabileceği vurgulandı.