Bunlar da ilginizi çekebilir

Susuzluğa karşı acil önlem... Bursa'ya 4 yeni baraj inşa ediliyor

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun trafik akışının bulunduğu güzergâhlarda gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan araçları havadan tespit ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.