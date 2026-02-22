Düzce'de trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda şerit ihlali yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik drone destekli denetimler sürüyor.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, yoğun trafik akışının bulunduğu güzergâhlarda gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan araçları havadan tespit ediyor.
Özellikle şerit ihlali nedeniyle trafik güvenliğini riske atan sürücülere yönelik kontrollerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Denetimler kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulandığı bildirildi.
Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
