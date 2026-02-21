Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde etkili olan yağışın yol açtığı sel ve taşkın olaylarına müdahale ederken, Alanya'da da şiddetli yağışların kırsal yollarda yarattığı hasarlar onarılıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın kırsal mahalle yollarındaki sorunları da tek tek gideriyor.

Alanya ve çevresinde geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar özellikle Dim ve Oba Vadisi'nde bulunan mahalle yollarında büyük hasarlar oluşturdu. Birçok yerde heyelan ve göçükler yaşanırken, bu olumsuzluklardan vatandaşların fazla etkilenmemesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri gece gündüz mesai yaptı.

ALANYA'DA KIRSALINDA KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

Dim Vadisi'nden geçen ve bölgedeki mahallelere ulaşımı sağlayan grup yolu, Gümüşkavak, Öteköy, Bucak, Beldibi, Yaylakonak, Yenice ve Gümüşgöze yollarında heyelan ve göçük nedeniyle kapanan yollar açıldı. Yollarda bulunan kaya taş, çamur temizlendi, devrilen ağaçlar kaldırıldı. Yol kenarındaki şarampoller temizlendi. Ayrıca tıkanan yağmur giderleri ve büzlerin ağzı açıldı. Söz konusu mahallelerde ulaşım daha güvenli getirildi. Taşatan Yolu Hacıbeleni, Erikçiler, Köprülü ve Yeniköy yollarında kar küreme çalışması yapıldı. Araçları ile yolda kalan vatandaşlar kurtarılarak güvenli yerlere götürüldü. Öte yandan Yeşilöz mahallesi grup yolunda kapanan büzlerin ağzı yapılan çalışmayla açıldı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ AKSEKİ'DE YOĞUN MESAİ YAPTI

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, su baskınları ve dere taşkınlarına neden oldu. Felaketin ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ASAT, Akseki Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışma gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri, taşkın sularının tahliyesi, zarar gören alanların temizlenmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için sahada yoğun mesai harcadı.