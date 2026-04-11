SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Play-Off Yarı Finaline yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımının rakibi Kütahya Belediyesi oldu.

Çeyrek Final'de Çiftlikköy'ü mağlup eden Büyükşehir Basketbol, Kerasusspor'u eleyen Kütahya Belediyesi ile Yarı Final'de karşılaşacak.

İlk iki maç Sakarya'da

Sezonu ilk sırada bitirdiği için ev sahibi avantajını elinde bulunduran Büyükşehir Basketbol, serinin ilk iki mücadelesini Sakarya'da oynayacak. Serinin ilk maçı 14 Nisan Salı günü 19.00'da, ikinci maçı ise 16 Nisan Perşembe günü yine aynı saatte Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Üst lige yükselmek için 3 galibiyet şart

Serinin üçüncü maçı ise 19 Nisan Pazar günü Kütahya'da oynanacak. 3 mücadeleyi kazanan takımın adını hem finale hem de 1.Lig'e yazdıracağı seride eşitlik olması halinde dördüncü mücadele Kütahya'da, son mücadele ise Sakarya'da oynanacak. Bu mücadelelerin tarihleri ve saatleri ise Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra duyurulacak.

İşte Play-Off Yarı Final takvimi;

14 Nisan Salı / 19.00 / Atatürk Spor Salonu

16 Nisan Perşembe / 19.00 / Atatürk Spor Salonu

19 Nisan Pazar / 18.00 / Kütahya Dumlupınar Spor Salonu