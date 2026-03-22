ASKON Konya'nın 'İş'te Bir Asır' projesine konuk olan Atiker'in kurucusu Mehmet Ali Atiker, 30 metrekarelik bir atölyeden global markaya uzanan yolculuğunu ve başarı sırlarını anlattı.

KONYA (İGFA) - ASKON Konya Şubesi'nin hayata geçirdiği 'İş'te Bir Asır' projesi kapsamında, şehrin sanayi hafızasına yön veren isimlerin hayat hikâyeleri kayıt altına alınmaya devam ediyor.

Projenin son konuklarından biri ise Atiker'in kurucusu Mehmet Ali Atiker oldu. 1946 doğumlu Atiker, meslek hayatına babasının yanında kunduracılıkla başladığını ancak gönlünün tornacılıkta olduğunu belirtti. 1971 yılında tüm zorluklara rağmen 30 metrekarelik bir samanlığı atölyeye dönüştürerek üretime başladığını anlatan Atiker, 'Gece gündüz çalıştık. Konya'da ilk sondaj borusu imalatını biz yaptık' dedi.

Yarım asrı aşan tecrübesini paylaşan Atiker, yerel üretimden küresel markalaşmaya uzanan süreçte en kritik adımlardan birinin reklam ve tanıtım olduğuna dikkat çekti. Kurtlar Vadisi dizisine verdikleri sponsorluğun marka bilinirliğini büyük ölçüde artırdığını ifade eden Atiker, eleştirilere rağmen bu karardan vazgeçmediğini söyledi.

Konya'ya olan bağlılığını da vurgulayan Atiker, araçlarda özellikle 42 plaka kullanımına dikkat çektiklerini belirterek bunun yerel aidiyet duygusunu güçlendirdiğini dile getirerek, genç girişimcilere de önemli tavsiyelerde bulundu. Atiker, başarının üç temel unsurunu 'hızlı teslimat, doğru fiyatlandırma ve satış sonrası destek' olarak sıraladı. Disiplinli çalışmanın ve kazancı yeniden işe yatırmanın önemine değinen Atiker, 'Kaliteli üretim, çok çalışmak ve israftan kaçınmak başarıyı getirir' mesajını verdi.

ASKON'un yürüttüğü proje ile Konya sanayisine yön veren isimlerin tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.