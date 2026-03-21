Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, traktörü bulunan ancak reflektörü olmayan çiftçilere yönelik başlatılan 'Reflektör Tak, Görünür Ol' projesinin ilk dağıtımı Nizip ilçesinde yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla düzenlenen programda çiftçilere reflektör dağıtılarak trafikte görünürlüğün artırılması hedefleniyor.

Tarım araçları arasında önemli bir yere sahip olan traktörlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan reflektör bulundurma zorunluluğu ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yürütülüyor. Proje kapsamında reflektör dağıtımları Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Mahallesi'nde başladı.

İlk reflektörlerin montajını çiftçilerle beraber Başkan Fatma Şahin traktörlere yaptı. Türkiye'de örnek niteliği taşıyan proje kapsamında, belirlenen şartları taşıyan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler destekten yararlanabilecek. Çalışma çerçevesinde Gaziantep genelinde toplam 10 bin reflektörün çiftçilere ulaştırılması planlanıyor.

Proje ile kırsal bölgelerde tarım araçlarının trafikte daha görünür hale getirilmesi, böylece olası kazaların önüne geçilmesi ve can ile mal güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda traktör ve tarımsal römorklarda reflektör kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında düzenlenen Tarım Fuarı'nda çiftçilerle bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre çiftçilerin yaklaşık yüzde 40'ının reflektör talebinde bulunması üzerine proje hayata geçirildi.

Dağıtım töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçilerin üretimdeki kritik rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Bizim ekibimizin bir derdi var o da sizin duanız. Anket yaptırdık. Anket yaptırdığımızda şu çok basit gözüken reflektör talebi çıktı. Çok basit bir şey ama ne kadar önemli, can kurtarıyor. Canı korumak için çiftçimiz tarlaya giderken gübresine ekmek, biçmek için güvenle gidecek dönecek. En iyi de birinci olmak istiyoruz.'