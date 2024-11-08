KÖFN grubunun solisti olarak müzik dünyasında adını duyuran Salman Tin, kariyerine artık tek başına devam ediyor. Hayranlarının heyecanla beklediği yeni kariyerinin ilk adımı olan “Kalpsiz Bir Serseri” isimli şarkısı, müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Salman Tin, daha önce olarak “Güneşe Dokundum,” “Bitek Ben Anlarım,” “Yakışıklı,” “Önümüz Yaz,” ve “Al Aramızdan” gibi unutulmaz hit şarkılara imza atmıştı.

Şimdi ise solo kariyerinin ilk eseri olan “Kalpsiz Bir Serseri” ile müzik sahnesine yepyeni bir renk getiriyor. Şarkı, ilk olarak Tin tarafından bir şiir olarak kaleme alınmış ve ardından Onur Özdemir (Onurr) ile birlikte şarkıya dönüştürülmüş.

Şarkının aranjesi ise Ozan Bayraşa tarafından yapılmış. Salman Tin, şarkının içeriği hakkında “Kalp kırıklığı ve kendini ifade edememişliğin şarkısı” ifadelerini kullanıyor ve şarkıda iki aşığın kavuşamama hikayesini işliyor.

İlginç bir detay olarak, "Kalpsiz Bir Serseri" aslında ilk olarak Merve Mira’nın sesinden dinleyicilerle buluşmuş, ancak Salman Tin bu özel şarkıyı yeniden yorumlamak istemiş. Sözlerin içine aşık olduğu kişinin ismini gizleyen sanatçı, dinleyicilerine derin bir kişisel dokunuş sunuyor. Şarkının dikkat çeken klibi ise Ümit Şahin ve Samet Eruzun tarafından çekildi. Klipte Salman Tin’e Güneş Ekin eşlik ederken, görsel anlatım şarkının melankolik ve tutkulu ruhunu tamamlıyor.