SASKİ, açıkladığı raporda yağışın şiddetini ortaya koydu. Sakarya'nın tarihinde eşi benzeri görülmemiş yağış miktarına ulaşıldı. Metrekareye 150 kilograma kadar kaydedilen sağanak yağışla mücadele için SASKİ 560 personel ve 225 araçla sabaha kadar aralıksız mücadele verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yağışın ciddiyetini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilerle ortaya koydu.

Ferizli'ye 150, Adapazarı'na 133, Karapürçek'e 144 ve Akyazı'ya 129 ve Hendek'e 126 kilogram düşen yağış, Sakarya'ya rekor derecede yağmur bıraktı.

EKİPLER 48 SAATTİR ARALIKSIZ ŞEKİLDE SAHADA

Şehir ortalamasına 100 kilogramdan fazla düşen yağışa karşı ekipler 48 saati bulan mücadele sergiledi. Özellikle tarihi yağış miktarının üzerine çıkarak yeni bir yağış rekoruna ulaşan ilçelerde ekipler, sabaha kadar ara vermeden olumsuzluk yaşanan noktalara müdahalelerde bulundu.

Afet olarak nitelendirilebilecek yağış miktarı herhangi bir can kaybına neden olmazken, bazı noktalarda yaşanan taşkınlara müdahaleler sürüyor.

Ekipler bir yandan devam eden yağışın doyma noktasına ulaşan altyapı hatları ve toprak tarafında sel riskine dönmemesi için önlemlerini alırken bir yandan da vatandaşlardan gelen taşkın ihbarlarına cevap veriyor.

SASKİ'den yapılan açıklamada, 'Özellikle dere yatakları çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli davranmalarını rica ediyoruz. Bir yanda Devlet Su İşleri (DSİ) dere yataklarında bir yandan da ekiplerimiz il ve ilçe merkezlerinde müdahalelerini sürdürüyor. Tarihte eşi benzeri görülmemiş yağışı minimum olumsuzlukla atlatmak için tüm gücümüzle mücadele içindeyiz' denildi.