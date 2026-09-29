Ankara'da Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Atatürk Cumhuriyet Kulesi 100. Yıl Halk Kütüphanesi'nde, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından oluşturulan Atatürk Kitaplığı'nın açılış programı gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Kitaplığı, Cumhuriyet Kulesi 100. Yıl Halk Kütüphanesi'nde açıldı.

Açılış programına; Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taylan Yağmur, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç ile çok sayıda davetli ve kütüphane kullanıcısı katıldı.

567 KİTAP KÜTÜPHANE KULLANICILARININ HİZMETİNE SUNULDU

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından Atatürk Cumhuriyet Kulesi 100. Yıl Halk Kütüphanesi'ne bağışlanan 567 kitap, kütüphane bünyesinde oluşturulan Atatürk Araştırma Merkezi Kitaplığı bölümünde kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yapılan bağış, kütüphanenin Cumhuriyet tarihi ve Atatürk araştırmaları alanındaki koleksiyonunun zenginleşmesine önemli katkı sağladı.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taylan Yağmur, programda yaptığı konuşmada 'Atatürk Araştırma Merkezi'nin çok ciddi çalışmaları ve içerikleri mevcut. Bunları Keçiören halkıyla buluşturabilmemiz adına bizlerle beraber gerçekleştirmiş oldukları bu çalışma için başta Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'a ve tüm emektarlara şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç ise, 'Keçiören Belediyemizle son zamanlarda hayata geçirmiş olduğumuz bilimsel etkinliklerimize bir yenisini de burada hayata geçiriyoruz. Kitaplarımızı Keçiören Belediyemizin bu nezih ortamında toplumumuzla buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Keçiören Belediyemize, Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'a ve Belediye Başkan Yardımcılarımıza bizlere göstermiş oldukları ilgi, nezaket ve hassasiyetten ötürü çok teşekkür ediyorum. Atatürk Kitaplığımızın toplumumuza, Ankaralılara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

ATATÜRK KİTAPLIĞI ZİYARETÇİLERE TANITILDI

Program kapsamında gerçekleştirilen konuşmalarının ardından Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taylan Yağmur ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Atatürk Kitaplığı'nın açılışını yaptı. Kılınç'ın, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi alanındaki araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan kitaplık bölümünü ziyaretçilere tanıtması ve kütüphanenin gezilmesinin ardından program sona erdi.