Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde yapımı devam eden Gazze Şehitleri Camii'ne malzeme desteği sağlıyor. Verilen katkılarla çalışmaların hızlandırılması ve caminin kısa sürede ibadete açılması hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çok yönlü yatırımlarla kentin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni ibadethaneler inşa ederken, mahallelerde yapımı süren projelere de malzeme desteği sağlayarak çalışmaların hızla tamamlanmasına katkı sunuyor.

Bu desteklerden biri de Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde yapımı süren Gazze Şehitleri Camii projesi oldu.

VEZİRÇİFTLİĞİ MAHALLESİ'NDE İNŞAAT HIZ KAZANDI

Mahalle halkının ibadet ve sosyal alan ihtiyacını karşılayacak projenin, cami ve şadırvan bölümlerinin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması amacıyla gerekli adımlar atıldı.

Vatandaşların ortak buluşma adresi olan bu mekanlar, hem dini vecibelerin yerine getirilmesini sağlıyor hem de toplumsal dayanışmayı pekiştiren sosyal ve manevi birer merkez işlevi görüyor.

YAPI MALZEMESİ TEDARİKİ VE ÇELİK MİNARE ÜSTLENİLDİ

Projenin eksiksiz şekilde ilerlemesi adına Büyükşehir Belediyesi tarafından alana 80 ton inşaat demiri, 6 bin adet gazbeton, 150 metreküp hazır beton ve 600 metrekare seramiğin yanı sıra çeşitli inşaat malzemeleri sevk edildi.

Ayrıca ibadethanenin mimarisini tamamlayacak olan çelik minare yapımı da sunulan desteğe dâhil edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında vatandaşların sosyal ve manevi hayatına değer katan hizmetlerine devam edecek.