İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kayadibi'ndeki belediye arılığında düzenlenen bal hasadına katıldı. Özenle sağılan ve kavanozlanan ballar, satılmak yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ulaştırılmak üzere Bornova Belediyesi Kent Market raflarındaki yerini aldı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, kentteki tarımsal üretimi destekleme ve sosyal belediyecilik vizyonunu anlamlı bir dayanışma projesiyle taçlandırdı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Kayadibi'ndeki arılığında gerçekleştirilen yılın ilk bal hasadı etkinliğine katıldı.

Kırsal mahalle muhtarlarının da yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, belediyeye ait 30'dan fazla kovandan elde edilen doğal ballar neşeyle hasat edildi.

BAŞKAN EŞKİ BAL HASADI YAPTI

Hasat edilen balları kendi elleriyle süzüp kavanozlayarak Kent Market raflarına dizen Başkan Ömer Eşki, Bornova'da üretimin ve sosyal adaletin önemine dikkat çekti.

10 YILDA BİN YENİ ARICI: EĞİTİMDEN ÜRETİME TAM DESTEK

Bornova Belediyesi, yalnızca kendi arılığında üretim yapmakla kalmıyor; arıcılık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla sektöre yeni üreticiler kazandırmaya devam ediyor.

2026 yılında 10'uncusu başarıyla tamamlanan Arıcılık Kursu ile bugüne kadar yaklaşık 1.000 vatandaş arıcılık eğitimi aldı. Bu katılımcıların büyük bir kısmı kent genelinde aktif arıcılık faaliyetlerine başladı.

Son dönemde düzenlenen 40 saati teorik, 16 saati pratik olmak üzere toplam 56 saatlik zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan 80 kursiyere, arıcılığa ilk adımlarını güçlü atabilmeleri için kovan ve tüm temel ekipmanlar ücretsiz olarak hediye edildi.