KOCAELİ (İGFA) - Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'ya ziyaret sırasında Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım eşlik etti. Başkan Yardımcısı, Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nin kullanım alanları, kitap ve kaynak imkanları ile öğrenciler ve kitapseverlere sunulan hizmetler hakkında Prof. Dr. Sırma'ya bilgi verdi.

Kütüphanenin farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan çalışma alanlarını da gezen Prof. Dr. Sırma, öğrencilerin ders çalışabildiği, araştırma yapabildiği ve kitaplarla buluşabildiği bölümleri inceledi.

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, ziyaret kapsamında öğrenciler ve kütüphane görevlileriyle de bir araya gelerek kütüphanedeki çalışmalar ve kullanım alanları üzerine sohbet etti. Gerçekleşen buluşmanın ardından ziyaret sona erdi.

Gebze Belediyesi'nin kültür ve eğitim çalışmalarının önemli noktalarından biri olan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, öğrenciler başta olmak üzere kitapseverlere sunduğu imkanlarla kentteki okuma ve araştırma kültürüne katkı sağlıyor.