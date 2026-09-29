Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'İtfaiye Haftası' kapsamında İzmit ve Gebze Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Yangın güvenliğine ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı etkinliklerde, itfaiyecilik mesleğinin zorlu ve fedakârlık gerektiren yönleri de anlatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Teşkilatı'nın 312'inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında İzmit ve Gebze Kent Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. İtfaiye Bilgilendirme Standı'nda vatandaşlara yangın güvenliği konusunda alınabilecek önlemler anlatılırken, itfaiyecilik mesleği ve itfaiye teşkilatının çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

YANGIN RİSKİNE KARŞI KRİTİK BİLGİLER PAYLAŞILDI

Etkinlik alanında dağıtılan bilgilendirici broşürlerle vatandaşların yangınlara karşı bilinçlendirilmesi hedeflendi. Bu kapsamda İtfaiye ekipleri, meydanlarda vatandaşlarla birebir iletişim kurarak yangınlara karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Olası bir yangın anında doğru ve hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken ekipler, günlük yaşamda yangın riskini azaltacak pratik bilgiler de paylaştı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri mehter takımı ve tulumbacıların gösterileriyle renklenirken, çocuklar için hazırlanan oyun parkuru da yoğun ilgi gördü. Çocuklar ve aileleri etkinlik alanında keyifli vakit geçirirken, kurulan hatıra fotoğraf alanı vatandaşlara günün anısını ölümsüzleştirme imkânı sundu.

Etkinliklerle itfaiyecilik mesleğinin tanıtılması ve yangın güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı. İzmit ve Gebze'de düzenlenen programlara vatandaşlar ve özellikle çocuklar ilgi gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkür ederek tüm itfaiye teşkilatının İtfaiye Haftası'nı kutladı.