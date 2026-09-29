Artvin Valisi Turan Ergün; Yusufeli, Şavşat ve Hopa ilçelerinden köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Vali Ergün, kırsaldaki yaşam kalitesini artırmak için altyapı hizmetlerine öncelik verdiklerini vurguladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli, Şavşat ve Hopa ilçelerindeki bazı köy muhtarlarını valilik toplantı salonunda kabul ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Muhtarların köylerindeki sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Ergün, ilgili konuların çözümü için değerlendirmelerde bulundu.

Artvin'in zor ve engebeli coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ergün, köylerde ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini ve refah seviyesini daha da yükseltmek için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Vali Ergün, köylerin ihtiyaç duyduğu yol, asfalt, beton, parke taşı, sanat yapıları, elektrik, telefon, içme suyu, sulama suyu gibi altyapı hizmetlerini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

KÖYLERDE PARKE TAŞI MEMNUNİYETİ

Kabullerinden dolayı Vali Ergün'e teşekkür eden köy muhtarları ise özellikle İl Özel İdaresinin tesislerinde üretilen parke taşının köy içi yollarına döşenmesiyle yolların konforunun arıtılmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.