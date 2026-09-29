Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Badem Fidanı Dağıtım Projesi' kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı.

MERSİN (İGFA) - Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23 bin 288, Mersin genelinde ise 34 bin 204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı.

Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında, Gülnar'ın Köseçobanlı Mahallesi'nde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştiriliyor.

2021 yılında yüzde 50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı.

Köprübaşı ailesi, ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte, bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor.

PROJENİN AMACI, YENİ BADEM BAHÇELERİNİN KURULMASINI TEŞVİK ETMEK

Proje ile üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında geçmiş yıllarda dağıtılan fidanların gelişim süreçleri de takip edilerek, üreticilerin sahadaki ihtiyaçları gözlemleniyor. Elde edilen sonuçlar ve üreticilerden gelen talepler doğrultusunda bu yıl da yöreye uygun çeşitler esas alınarak, yüzde 50 hibeli badem fidanı desteğinin sürdürülmesi planlanıyor.