Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, çok yakında yollara inmesi için söz verdiği Metrobüs Hattı çalışmalarını gece yarısına kadar sahada takip ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehir ulaşımına büyük katkı sunacak olan Şehir Hastanesi-Gar Meydanı Metrobüs Hattı ile ilgili sahada yürütülen çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar yerinde inceledi.

HAT ÜZERİNDE YOĞUN MESAİ

Sabahattin Zaim Bulvarı ve Millet Bahçesi Kavşağı arasında günler içinde büyük bir aşama kaydeden çalışmaya katılan Başkan Alemdar, 19 buçuk kilometrelik hattın birçok noktasında eş zamanlı çalıştıklarını, hizmetin süratle Sakaryalı toplu taşıma kullanıcılarıyla buluşturulacağını söyleyerek, "Metrobüs Sakarya'nın ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak" vurgusu yaptı.

Metrobüs hattının devreye alınmasıyla şehrin ulaşım alt yapısının önemli bir ivme kazanacağını ifade eden Alemdar, metrobüslerin yollara en kısa sürede inmesi için hat üzerinde yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

"SAKARYA'NIN ULAŞIM VİZYONUNU İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Şehir Hastanesi ve Adapazarı arasında kesintisiz, konforlu, güvenli ulaşımı sağlamak için gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Alemdar, "Sakarya’yı metrobüsle buluşturuyoruz. Şehre hızlı, modern ve sağlıklı bir ulaşım projesi kazandırmak için yola çıktık. Hedefimiz, Şehir Hastanesi ile Adapazarı şehir merkezi arasında kesintisiz, konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak. Metrobüs projesi, Sakarya'nın ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak. Çok şükür günden güne mesafe kat ediyoruz. Ekiplerimiz farklı noktalarda eş zamanlı olarak çalışıyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Başkan Alemdar, modern ulaşımda atılan imza niteliğindeki projelerle yeni döneme geçildiğini ifade ederek şöyle dedi: "Modern ulaşımda, yeni döneme geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklediği metrobüs hattı, tamamlandığında hastane ve şehir merkezi arasındaki ulaşımı hızlandıracak. Proje, şehrin toplu taşıma sistemine entegre şekilde hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde sağlam altyapıya kavuşan güzergahlarda da asfalt serimine başladık. Ayrıca durak ve istasyon imalatları, kavşakların düzenlenmesi gibi pek çok noktada işlemler sürüyor. İnşallah ilk etabı olan Camili Kavşağı ile Gar Meydanı arasını ay sonunda hizmete almış olacağız” dedi.

Başkan Alemdar saat-saat, gün-gün takip ederek üzerinde hassasiyetle durduğu metrobüs hattının Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla inşa edildiğini açıklamıştı.