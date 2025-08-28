Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü’nün yeni sosyal alanı Ritim Park’ta çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Şehrin dört bir yanında aileler ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri alanları inşa eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü’de çalışmalarına başladığı Ritim Park projesi ile ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırıyor.

Çocukların gelişiminde önemli faktörlerden biri olan müzik ritmini canlı yaşayıp, görmeleri için yepyeni bir park konsepti ‘Ritim Park’ ile hayata geçirilecek. Başkan Yusuf Alemdar’ın duyurduğu tematik park, Atatürk Caddesi yanındaki 13 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen projede elektrik altyapısı oluşturuldu, mevcut üst yapı elemanlarının söküldü ve üst yapı çalışmalarına son hız devam ediliyor.

GENİŞ YEŞİL ALANLAR YER ALACAK

Parkta geniş yeşil alanlar, sosyal donatı bölümlerin yanı sıra sesli ve görsel dokulara hitap eden davullar, ksilofonlar (vurmalı tahta çalgı), rüzgâr çanları gibi ritmik enstrümanlar yer alacak. Tematik park ile çocuklara müzik sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması ve miniklerin müzikle büyümesi hedefleniyor.

ÜST YAPI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Söğütlü’ye kazandırılan yeni sosyal alan hakkında bilgiler veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, “Söğütlü’de hayata geçireceğimiz Ritim Park, 13 bin metrekarelik alan içerisinde yer alacak. Projemizde çalışmalarımızı etaplar halinde yürütüyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız alanda bordür, estetik görünümlü taş, çevre düzenlemesi ve aydınlatma sistemlerinin montajları başladı. Çalışmalar tamamlandığında Söğütlülü hemşerilerimizin ve çocuklarının birlikte vakit geçirebilecekleri estetik bir alanı ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.