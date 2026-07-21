Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve ailelere yönelik düzenlediği Yaz Sineması etkinlikleri, temmuz ayı boyunca ilçelerde açık havada sinema keyfi yaşatıyor. İlk gösterimlerin yoğun ilgi gördüğü program, Serdivan, Sapanca ve Karapürçek'te gerçekleştirilecek gösterimlerle devam edecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar ve ailelere yönelik kültür-sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği 'Yaz Sineması' programı, temmuz ayı boyunca ilçelerde vatandaşları açık havada sinema keyfiyle buluşturmaya devam ediyor.

Okulların tatile girmesiyle başlayan yaz sineması kapsamında, Adapazarı, Taraklı, Arifiye, Geyve, Kaynarca ve Erenler'de açık hava sinema gösterimleri gerçekleştirildi. Her yaştan izleyiciye hitap eden etkinliklerde çocuklar ve aileler, yaz akşamlarını birlikte film izleyerek geçirirken, ilçe meydanları ve etkinlik alanları sinema atmosferine dönüştü. Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Sineması programı Temmuz ayının sonuna kadar vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.