Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kuruluşunun 44. yıl dönümünü düzenlediği törenle kutladı. Rektörlük Yerleşkesinden Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin bilimsel birikimini ve başarılarını daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kuruluşunun 44. yıl dönümünü düzenlediği törenle kutladı. Rektörlük Yerleşkesinden Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan programa, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitenin üst yönetimi ile akademik ve idari personel katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, kuruluşunun 44. yılını kutlayan Dokuz Eylül Üniversitesinin, bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve topluma katkı anlayışıyla Türkiye'nin öncü yükseköğretim kurumları arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti.

'BİLİMİN MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Konuşmasında 20 Temmuz'un aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünü de anan Rektör Bayram Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'Dokuz Eylül adını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini göğsümde taşımaktan büyük kıvanç duyuyorum. Üniversitemizi gururla temsil etmeye; başarılarımızı daha da ileriye taşımak için çabalamaya; kısa ve orta vadede gerek öğrencilerimiz gerek mezunlarımız gerekse akademik personelimiz için en nitelikli eğitim planlarımızla bilimin merkezi olmaya devam edeceğiz. Kutlu olsun...'

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.