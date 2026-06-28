Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Başkan Yusuf Alemdar ve Bakan Murat Kurum Sakarya'nın kentsel dönüşüm, sanayi ve çevre projelerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Sapanca'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı AK Parti Genel Merkez yönetimi, kabine üyeleri, bakanlar ve bakan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan dev bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş ile Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Mehmet Kuyumcu'nun da yer aldığı görüşmede, Sakarya'da devam eden yatırımlar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

PROJELER TEK TEK DEĞERLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından bakanlık desteğiyle sürdürülen Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi, Sapanca Kıyı Park, AFA Kültür ve Kongre Merkezi, 30 Haziran'da ihalesi gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, sanayi alanlarının dönüşümü ile Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar toplantının ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

Başkan Alemdar, projelerde gelinen son aşamayı, devam eden çalışmaları ve planlanan takvimi Bakan Kurum'a ayrıntılarıyla aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Türkiye'nin gelişen şehirleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 'Sakarya'yı çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha farklı, çok daha güzel bir Sakarya göreceğiz. Her fırsatta Sakaryalı hemşehrilerimizle bir arada olmayı, onların taleplerini dinlemeyi ve şehrimize katkı sunmayı sürdüreceğiz' dedi.

'SAKARYA'YA DEĞER KATACAK PROJELERİ GÖRÜŞTÜK'

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar ise, 'Sayın Bakanımızla şehrimiz adına son derece verimli ve kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Sakarya'mızda devam eden yatırımları, ihale sürecine hazırlanan projelerimizi ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz çalışmaları tek tek değerlendirme fırsatı bulduk. Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi'nden Sapanca Kıyı Parka, AFA Kültür ve Kongre Merkezi'nden yeni hizmet binamıza, sanayi dönüşümünden Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalara kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle Sakarya'mıza değer katacak yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdiği yakın ilgi, desteği ve samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür ediyorum' diye konuştu.