Ticaret Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan 'yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet limitleri değişti' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, mevcut muafiyet hükümlerinin 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yolcu beraberinde yurda getirilen eşyalara ilişkin gümrük muafiyetlerinde değişiklik yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, muafiyet uygulamalarında yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi. Bakanlık, yolcu beraberinde getirilen eşyaya ilişkin muafiyetlerin 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında düzenlendiğini ve 2009 yılından bu yana aynı kuralların geçerli olduğunu hatırlattı.

Açıklamaya göre, her yolcu kişisel kullanım amacıyla 1 kilogram çay, 1 kilogram kahve, 1 kilogram çözünebilir hazır kahve, 1 kilogram çikolata ve 1 kilogram şekerleme getirebiliyor. Çikolata ile şekerden mamul yiyeceklerde ise toplam 2 kilogramlık hak, istenirse tek bir ürün için kullanılabiliyor.

Bakanlık ayrıca, ticari nitelik taşımayan ve kişisel kullanım ya da hediye amacıyla getirilen eşyalarda 430 avroya kadar, 15 yaş altındaki yolcular için ise 150 avroya kadar gümrük vergisi muafiyeti uygulandığını bildirdi.

Bitkisel ürünlerde de taze ve kuru meyve-sebzede 3 kilogram, diğer bitkisel ürünlerde ise 1 kilograma kadar muafiyet bulunduğu belirtilirken, bu sınırların üzerindeki miktarların ticari kapsamda değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, değeri 1.500 avroyu aşmayan ve ticari nitelik taşımayan eşyalar için ise eşyanın geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi uygulanıyor. Buna göre, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşyada yüzde 30, diğer ülkelerden gelen eşyada yüzde 60 vergi alınırken, ÖTV'ye tabi bazı ürünlerde bu oranlara ilave yüzde 20 vergi uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, yolcu beraberi eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitlerinde son dönemde herhangi bir değişiklik yapılmadığını bir kez daha vurguladı.