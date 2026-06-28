Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Sakarya heyetini kabul etti. Şehirde hayata geçirilen çalışmalar ve devam eden yatırımların değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Sakaryalılara selamlarını iletti. Başkan Alemdar ise Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Sakarya için birlik, istişare ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Sapanca'da gerçekleştirilen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında Sakarya heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmede Sakarya'da devam eden yatırımlar ve hayata geçirilen projeler ele alınırken, şehrin geleceğine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kabulün ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Sakaryalılara selamlarını ilettiğini belirterek, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sakarya heyeti olarak kabul edildik. Kendileri hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Sakarya'mızda hayata geçirilen çalışmalar ve devam eden yatırımlara ilişkin bilgiler arz ettik' ifadelerini kullandı.

Alemdar, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Sakarya için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Sakarya'mız için birlik, istişare ve kararlılıkla üretmeye, yatırım yapmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Nazik kabulleri ve Sakarya'mıza verdikleri güçlü desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız' diye konuştu.