Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi, 'Zirvede Çözüm: Doğa ile Geleceği Tasarlamak' başlıklı TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında 30 lise öğrencisini ağırladı. Proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi'ni ziyaret eden öğrenciler tarımın dününü ve bugününü yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve öğrenci dostu hizmet anlayışıyla gençlere ilham vererek geleceğe yön verecek projelere desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefleyen 'Zirvede Çözüm: Doğa ile Geleceği Tasarlamak' başlıklı TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında Kayseri genelindeki liselerde öğrenim gören, akademik başarısı yüksek 14-16 yaş aralığındaki 30 öğrenciyi Doğal Ürünler Bahçesi'nde misafir etti.

Saha uygulamaları öncesinde öğrenciler, projenin temelini oluşturan bilimsel ve pratik yaklaşımlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısına katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Hobi Bahçeleri Bakım Şefi Ziraat Mühendisi Abdurrahman Özcan, katılımcılara Doğal Ürünler Bahçesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında teknik detaylar paylaştı.

Organik tarımın temel ilkelerini anlatan Özcan; sürdürülebilir toprak yönetimi, geri dönüşüm ve atık yönetimi kapsamında büyük önem taşıyan kompost ve vermikompost üretim teknikleri hakkında kritik bilgiler aktardı. Gençler, doğadaki organik atıkların yeniden üretime ve ekonomiye nasıl kazandırılacağını ilk ağızdan dinleme şansı buldu.

Proje; gençlerin farklı disiplinlerden uzman eğitmenler eşliğinde doğa temelli çözümler yaklaşımı içeren bilimsel etkinliklere katılmalarını hedefliyor. Eğitimler sayesinde öğrencilerin ekolojik düşünme becerilerini geliştirmeleri, doğa ile etkileşim yoluyla sürdürülebilir yaklaşımların günümüz ve gelecekteki insan yaşamına nasıl entegre edilebileceğini deneyimlemeleri sağlanıyor. Katılımcıların doğa ve bilim arasındaki güçlü ilişkiyi kavrayarak, geleceğin sorunlarına doğa temelli çözümler üretebilen bireyler olması amaçlanıyor.

Teorik bilgilendirmenin ardından başlayan saha çalışmalarının ilk durağı, geçmişten günümüze tarımsal üretimde kullanılan araç gereçlerin sergilendiği Tarım Aletleri Alanı oldu. Öğrenciler bu alanda, insanlığın toprağı işleme serüvenine tanıklık ederek geleneksel tarım kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Programın ikinci durağında ise öğrenciler, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından hayati önem taşıyan Tohum Bankası'nı ziyaret etti. Gelecek nesillere aktarılmak üzere koruma altına alınan örneklik ve ata tohumlarının muhafaza koşullarını inceleyen katılımcılar, yerli tohumların gıda güvenliğindeki rolünü uzmanlardan dinledi.

Saha çalışmalarının son bölümünde ise öğrenciler, teorik olarak öğrendikleri kompost yöntemini uygulamalı olarak deneyimledi.

Ziyaret sayesinde teorik bilgileri pratikle buluşturan 30 genç yetenek, ata tohumlarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleyerek sürdürülebilir tarımın önemi konusunda erken yaşta farkındalık kazandı.