Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 5 farklı ilçede çocuklara özel eğlence programları düzenleyerek karne haftasını eğlenceli hale getirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir, eğitim-öğretim yılının son haftasında Söğütlü, Kaynarca, Pamukova, Sapanca ve Hendek’te ilk-ortaokul öğrencilerine unutamayacakları bir sürpriz yaptı.

Çocuklar okulların kapanmasına sayılı günler kala kurulan eğlence alanlarında karne heyecanıyla doyasıya eğlendi, coşku okul binalarına sığmadı. Bu kapsamda 5 ilçedeki farklı okullara giden Basın Yayın Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara neşe götürdü.

Renkli balonlar, müzikli eğlenceler, yüz boyama aktiviteleri, patlamış mısır ikramı ve sürpriz hediyelerle dolu programda coşku tırmandı.

Çocukların yüzlerinden eksik olmayan tebessümle, renkli görüntüler ortaya çıktı. Hem eğlenen hem de boyama çantası, şapka gibi sürpriz hediyelerle sevinen öğrenciler yaz tatiline büyük bir motivasyonla girdi.