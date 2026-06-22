İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın farklı alanlarda güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye ile Moğolistan arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi, ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra afet ve acil durum yönetimi, kamu güvenliği, sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele ve siber güvenlik konuları ele alındı.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Ortak hedefin ticaret hacmini yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine yükseltmek olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıllık serbest bölge tecrübesini Moğolistan ile paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, bu alandaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik iradeyi de vurguladı.

FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI

Görüşmede terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunun da gündeme geldiğini aktaran Bakan Çiftçi, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini yineleyerek, örgütle bağlantılı yapıların faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi. Türkiye'nin Moğolistan ile ilişkilerini karşılıklı güven, ortak fayda ve somut projeler temelinde daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirten Bakan Çiftçi, ziyaretleri dolayısıyla Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar'a teşekkür etti.

Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sayın Nyamtaishir Nomtoibayar ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.



Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı; ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra, afet ve acil durum yönetimi, kamu güvenliği, sınır yönetimi, düzensiz göçle: pic.twitter.com/UpMrC7wNc4 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 22, 2026